Ко Дню Московского метрополитена Рокетбанк проанализировал, сколько тратят пассажиры на проезд в метро.

Согласно статистике, проездную карту «Тройка» москвичи в основном пополняют на 100 рублей для одной или двух поездок. А среди сформированных тарифов у пассажиров метро наиболее популярен «Единый» на 60 поездок за 1 700 рублей. Чаще всего москвичи тратят на проезд в метро суммы от 50 до 500 рублей или в размере 1 700–2 000 рублей.

Наибольший спрос на проездные наблюдается первого числа каждого месяца и наименьший — в конце месяца. При этом самыми непопулярными месяцами для оплаты проезда в метро стали январь и май. На это время выпадают традиционно длинные праздники, когда меньше пассажиров пользуются подземкой.

Источник: пресс-служба Рокетбанка