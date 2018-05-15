Власти Москвы опубликовали схему изменения движения в городе в связи с проведением чемпионата мира по футболу.

Перекрывать некоторые участки начнут уже 1 июня, тогда как мундиаль продлится с 14 июня по 15 июля. Ограничения введут возле мест проведения матчей и у фан-зоны на Воробьевых горах, где организуют пешеходную зону. Так, больше всего запретов для автомобилистов появится вблизи Большой спортивной арены «Лужники». Перекроют также участки у стадиона «Спартак», однако здесь 1 июня откроют выделенную полосу, которая позволит болельщикам доехать до стадиона на бесплатном автобусе.

Отмечается, что жители могут оформить специальные пропуска для въезда на перекрытые территории.

Подробнее обо всех ограничениях, их длительности, возможностях объезда и способах получения пропусков можно узнать здесь.

Источник: сайт мэрии Москвы