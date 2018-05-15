За последние пять лет число читающих людей в России выросло на 20 % и достигло показателя в 65 % от общей численности населения. Об этом рассказал президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин на пресс-конференции, посвященной открытию Международного книжного салона в Петербурге.

«Сегодня мы говорим о приличной тенденции, когда у нас увеличивается число читающих людей. Еще пять-шесть лет назад мы все скорбели, в России читали книги порядка 40 % населения», — добавил он.

В Санкт-Петербурге доля читающих горожан составляет 73 %. Петербург также является лидером по числу библиотек и «единственным городом в стране, где книжные магазины не сокращаются, а увеличиваются».

По словам Степашина, за несколько лет число книжных магазинов в Петербурге выросло до 68.

Ранее The Village рассказывал, как книжный магазин «Подписные издания» стал одной из достопримечательностей Петербурга.

Источник: ТАСС