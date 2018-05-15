Проект Telegram Analytics представил рейтинг телеграм-каналов по вовлеченности подписчиков. Составители учитывали показатель ERR, отражающий число просмотров к количеству подписчиков.

Лидируют по вовлеченности каналы в категории «политика». Почти у половины таких каналов ERR превышает 100 %. Это значит, что публикации просматривают не только все подписчики, но и другие пользователи мессенджера.

Вторую строчку занимают каналы с играми и приложениями, у 35,2 % из них вовлеченность также выше 100 %. На третьем месте — категория Telegram (34,6 % каналов имеют вовлеченность более 100 %). В пятерке лучших отметились также каналы категории «рукоделие» и «блоги».

Самую низкую вовлеченность пользователей зафиксировали у каналов на тему криптовалюты: у четверти таких каналов ERR ниже 20 %. А у каналов в категории бизнес и стартапы ERR превышает 100 % лишь в 9,9% случаев.

Источник: Telegram