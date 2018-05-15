МЧС предупредило о сильном ветре с грозой в ближайшие часы
МЧС экстренно предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре вечером во вторник, 15 мая.
По информации Росгидромета, в ближайшие часы порывы ветра при грозе составят до 15 метров в секунду. Из-за этого может резко ухудшится видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителей и спровоцировать ДТП.
Горожанам напомнили также, что в это нельзя находиться у водоемов и рыбачить. На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Парковать автомобиль лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и не погибнуть от оборванного ветром провода.
Источник: МЧС
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