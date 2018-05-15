МЧС экстренно предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре вечером во вторник, 15 мая.

По информации Росгидромета, в ближайшие часы порывы ветра при грозе составят до 15 метров в секунду. Из-за этого может резко ухудшится видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителей и спровоцировать ДТП.

Горожанам напомнили также, что в это нельзя находиться у водоемов и рыбачить. На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Парковать автомобиль лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и не погибнуть от оборванного ветром провода.

Источник: МЧС