В России продолжили расти цены на бензин. По данным подразделения министерства энергетики ЦДУ ТЭК, в Москве в продаже больше не найти бензина дешевле 40 рублей.

Еще 6 мая цена на АИ-92 в Москве составляла 39,94 рубля, уже на следующий день преодолела барьер в 40 рублей за литр, а потом выросла еще на 70 копеек. АИ-95 за неделю подорожал на 63 копейки и достиг 43,86 рубля за литр.

В среднем по России цены на бензин АИ-92 выросли на 42 копейки, но пока держатся в пределах 39,8 рубля. Тем временем АИ-95 на российских заправках подорожал на 40 копеек — до 42,5 рубля.

Повышение цен на бензин зафиксировали во всех регионах, кроме Дальнего Востока, где цены остались прежними. Сильнее же бензин подорожал в Центральном округе.

В марте трейдеры уже предупреждали об угрозе дефицита топлива, при котором цены на бензин к лету могут вырасти до пяти рублей на литр. Оптовые цены на топливо почти достигли исторического максимума 2012 года.

Источник: «Интерфакс»