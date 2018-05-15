Министерство внутренних дел России предлагает перестать штрафовать водителей за отсутствие знака «Шипы» и вовсе отменить знак. Соответствующие изменения указаны в проекте постановления правительства.

В ведомстве больше не считают обозначение для транспорта с ошипованными шинами актуальным. Норма появилась в 1993 году, а с тех пор «динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами», говорится в пояснительной записке.

Среди таких факторов авторы называют конструкцию автомобиля и наличие современных электронных систем, способствующие стабилизации или торможению автомобиля.

В МВД считают, что знак «Шипы» не позволяет судить о вероятном характере движения, особенно зимой, а часто даже мешает обзору с места водителя.

С апреля 2017 года владельцев транспорта с ошипованной резиной начали штрафовать на 500 рублей за отсутствие знака «Шипы».

Источник: «РБК»