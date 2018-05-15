Президент России Владимир Путин подписал указ о преобразовании министерства образования и науки. В результате реформирования Минобрнауки разделят на два ведомства: министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.

Согласно президентскому указу, министерство науки и высшего образования будет курировать высшее и дополнительное профессиональное образование. Новое ведомство займется также развитием науки, регулированием соцподдержки, защитой обучающихся и молодежной политикой в стране.

Министерство просвещения тем временем сконцентрируется на общем и среднем профессиональном образовании. Помимо этого, под контроль ведомства попадает и профессиональное обучение, допобразование детей и взрослых, воспитание, опека и попечительство несовершеннолетних.

Источник: «Москва»