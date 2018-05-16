Организаторы Moscow Urban Forum открыли регистрацию для желающих посетить форум в 2018 году.

MUF пройдет с 17 по 22 июля в парке «Зарядье». На этот раз его посвятили теме «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». Более 300 заграничных и российских управленцев, визионеров и архитекторов обсудят, как изменятся крупные города и какую роль в этом процессе сыграет человек.

Гости форума смогут принять участие в лаборатории городских инициатив, тематических исследованиях, интерактивной выставке и деловой программе, на которую нужна отдельная регистрация. Также на мероприятии вручат премию MUF Community Awards, а для всех, кто любит город и интересуется его будущим, проведут фестиваль на тему «Связывая поколения».

Источник: Moscow Urban Forum