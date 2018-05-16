С 16 мая в Москве закроются для проезда Университетская площадь, а также участок Университетского проспекта от Менделеевской улицы до улицы Лебедева.

Движение по ним ограничили в связи с подготовкой и проведением фестиваля болельщиков ФИФА. Перекрытия будут действовать до окончания чемпионата мира по футболу — до 15 июля.

Центр организации дорожного движения просит водителей заранее планировать свои маршруты.

Ранее The Village рассказывал, что из-за проведения ЧМ-2018 в Москве ограничат движение более чем на 50 участках дорог. Перекрывать некоторые из них начнут уже 1 июня.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы