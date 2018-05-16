Телеканал ТВ-3 и образовательный проект Arzamas запустят телешоу «Кинотеатр Arzamas» об истории культуры.

Шоу будет идти раз в неделю в вечернем прайм-тайме канала. Его ведущим станет главный редактор Arzamas Филипп Дзядко. Вместе с экспертами он будет по кадрам разбирать классику советского кино — фильмы «Цирк», «Я шагаю по Москве», «Бриллиантовая рука» и «Гараж».

Премьера «Кинотеатра Arzamas» состоится 18 мая в 22:00. В первом выпуске с историком советской культуры Ильей Венявкиным обсудят музыкальную картину «Цирк» и объяснят, почему в фильме показан Кремль с двуглавыми орлами и какое отношение к картине имеет Голливуд.

По словам гендиректора ТВ-3 Валерия Федоровича, программа рассчитана на всех, кто любит кино и хочет знать о нем больше.

Источник: пресс-служба Arzamas