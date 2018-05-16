Ретропоезда на новой выставке в метро
На станции метро «Партизанская» 15 мая открылась выставка ретровагонов и хозяйственных поездов. Открытие приурочили к 85-летию Московского метрополитена.
В экспозиции представлены вагоны, курсировавшие в 1940–1990-е годы. Для выставки реставраторы в течение нескольких лет восстанавливали их оригинальные салоны.
Посетители могут увидеть здесь вагоны типа «Г», которые использовали до 1983 года, вагоны класса «Е», облегченные вагоны типа «Д», старейший вагон-путеизмеритель «УМ5» и контактно-аккумуляторный электровоз «ВЭКА».
Работать выставка ретропоездов будет до 20 мая. The Village собрал фотографии посетителей открывшейся экспозиции.
Источник: m24.ru
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