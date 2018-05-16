На станции метро «Партизанская» 15 мая открылась выставка ретровагонов и хозяйственных поездов. Открытие приурочили к 85-летию Московского метрополитена.

В экспозиции представлены вагоны, курсировавшие в 1940–1990-е годы. Для выставки реставраторы в течение нескольких лет восстанавливали их оригинальные салоны.

Посетители могут увидеть здесь вагоны типа «Г», которые использовали до 1983 года, вагоны класса «Е», облегченные вагоны типа «Д», старейший вагон-путеизмеритель «УМ5» и контактно-аккумуляторный электровоз «ВЭКА».

Работать выставка ретропоездов будет до 20 мая. The Village собрал фотографии посетителей открывшейся экспозиции.

Публикация от Maly. Bear Around The World. (@maly_bear) 16 Май 2018 в 2:25 PDT

Публикация от кинолог Елена Иванова г.Москва (@arbatchild) 15 Май 2018 в 3:33 PDT

Публикация от Екатерина (@dr.bibartseva) 15 Май 2018 в 11:40 PDT

Публикация от Helen Tereshenko (@_elena_tereshenko_) 16 Май 2018 в 2:01 PDT

Публикация от Артем (@_pro_100_tema_) 15 Май 2018 в 1:15 PDT

Публикация от михаил ишунин (@miha0673) 15 Май 2018 в 4:06 PDT

Публикация от Дмитрий (@dmitr_vd) 15 Май 2018 в 1:24 PDT

Публикация от Elena (@sunny.lady) 15 Май 2018 в 11:36 PDT

Публикация от Павел Москаленко (@pavel_superman2014) 15 Май 2018 в 1:52 PDT

Публикация от Мишаня4276 (@mishanya4276) 15 Май 2018 в 9:45 PDT

Публикация от Вусал Ибрагимов (@vusal.i5ragimov) 15 Май 2018 в 9:48 PDT

Публикация от Pavel Grin (@grinpavel2033) 15 Май 2018 в 7:04 PDT

Источник: m24.ru