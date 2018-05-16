Работы по благоустройству и озеленению в Строгинской пойме планируют завершить к началу лета.

На территории уложили асфальтобетонное покрытие, покрыли тропинки гранитной высевкой и почти закончили монтаж металлических ограждений и деревянных настилов. Кроме того, здесь появились велодорожки, а также пять детских и 12 спортивных площадок.

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К началу июня на территории поймы выровняют рельеф и установят малые архитектурные формы.

Источник: сайт мэрии Москвы