Министерство обороны России запустило горячую линию по вопросам призыва на военную службу.

Отвечать на вопросы призывников и их родителей будут офицеры генерального штаба Вооруженных сил. Они смогут в том числе оперативно решить проблемы, возникшие у молодых людей в военных комиссариатах или при прохождении медицинской комиссии.

Получить консультацию можно по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00. Горячие линии откроют во всех регионах России, местные номера можно найти на сайте Минобороны. Там также доступна «Памятка призывнику» с пошаговой инструкцией для призывников.

Источник: Министерство обороны