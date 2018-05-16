Образовательная ИТ-платформа GeekBrains открыла набор на бесплатные курсы подготовки программистов Ruby и frontend-разработчиков.

Студенты освоят языки HTML, CSS и Ruby, фреймворк Ruby on Rails, а также Linux и другие операционные системы. Кроме того, на занятиях научат работать с базами данных и расскажут о навыках командной разработки. Пяти лучшим выпускникам предложат пройти оплачиваемую трехмесячную стажировку в Mail.Ru Group и GeekBrains. Остальные получат возможность стать стажерами в компаниях-партнерах.

Вступительные испытания состоят из пяти этапов: онлайн-тестирование, прохождение видеокурса, выполнение интерактивного задания по программированию, решение задач по проекту на GitHub и запись видеоинтервью. Для зачисления нужно набрать максимум баллов за минимальное время. Заявки на обучение принимаются до 17 июня.

Источник: пресс-служба Mail.Ru Group