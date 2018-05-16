На чемпионате мира по футболу cтадионы «Спартак» и «Лужники» организуют специальные места для болельщиков с избыточным весом.

Места для людей с лишним весом сделают шире и мягче. К ним также обеспечат упрощенный доступ. В «Лужниках» такие мини-трибуны оборудуют на галерее третьего этажа, и, чтобы до них добраться, не нужно будет подниматься и спускаться через обычные трибуны.

Посетители с избыточным весом могут приобрести специальный билет на место увеличенной ширины. Для этого болельщики должны предъявить справку от врача, где указан индекс массы тела (35 килограмм на один квадратный метр и более), говорится на сайте FIFA.

Источник: «Москва»