Движение транспорта в центре Москвы перекроют 19 и 20 мая из-за спортивных мероприятий.

Так, 19 мая в связи с проведением «Плехановского кросса» проехать нельзя будет по Стремянному и Строченовскому переулкам, а также по улице Щипок, улице Зацепа и по Зацепскому тупику. Ограничения введут с 10:00 до 14:00.

Перекрытия в связи с проведением спортивного мероприятия «Плехановский кросс 2018» #Москва pic.twitter.com/VrChK3XPWa — Московский транспорт (@DtRoad) 16 мая 2018 г.

Движение транспорта будет ограничено и на Садовом кольце 20 мая. В этот день в Москве пройдет Всероссийский велопарад.

Перекрытия введут с 00:00 до 18:00 на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. С 08:30 закроют также Садовое кольцо, а с 13:00 — и улицу Каланчевскую. Движение восстановится по мере продвижения колонны.

Ранее The Village рассказывал, что из-за проведения ЧМ-2018 в Москве ограничат движение более чем на 50 участках дорог. Перекрывать некоторые из них начнут уже 1 июня.

Источник: ТАСС, «Москва»