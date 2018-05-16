Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Бедные россияне

Росстат представил данные об уровне бедности населения. В 2017 году 19,3 миллиона россиян получали доходы ниже прожиточного минимума, который в четвертом квартале прошлого года составил 9 786 рублей. Таким образом, за чертой бедности оказалось 13,2 % населения страны.

Места для болельщиков с лишним весом

На чемпионате мира по футболу стадионы «Спартак» и «Лужники» организуют специальные места для болельщиков с избыточным весом. Места для полных людей сделают шире и мягче. К ним также обеспечат упрощенный доступ. Для покупки специального билета на место увеличенной ширины болельщики должны предъявить справку от врача, где указан индекс массы тела.

Горячая линия для призывников

Министерство обороны запустило горячую линию по вопросам призыва на военную службу. Отвечать на вопросы призывников и их родителей будут офицеры генштаба Вооруженных сил, которые смогут оперативно решить проблемы, возникшие у молодых людей в военных комиссариатах или при прохождении медицинской комиссии.

Преступная Россия

Аналитики PricewaterhouseCoopers составили рейтинг стран, в которых компании чаще всего сталкиваются с экономическими преступлениями. В пятерку списка, состоящего из 54 стран, вошла Россия, которая делит четвертое место с Угандой. Также в лидерах — Франция, Кения и Южно-Африканская Республика.

Снижение просмотров телеграм-каналов

Сервисы Combot, TGStat и Crosser Bot представили отчет об изменении активности аудитории мессенджера Telegram за месяц блокировки. По их данным, просмотры телеграм-каналов снизились на 15 %. В свою очередь, доля активных пользователей мессенджера уменьшилась с 82 до 75 %.

Поддельный коньяк

Роскачество назвало подделкой треть продающегося в России коньяка. В рамках своего исследования организация проверила 47 отечественных и зарубежных марок напитка. Оказалось, что некоторые производители используют спирт невиноградного происхождения, а также запрещенные межгосударственными и национальными стандартами синтетические ароматизаторы.

Аудиофайл раздора

Пользователи Reddit нашли короткий аудиофайл, в котором произносится имя. Некоторые пользователи слышат его как Янни, а другие — Лорел. Неодинаковую слышимость имен объяснили разными звуковыми частотами. «Янни» — это высокие частоты, а «Лорел» — низкие. Нейроученые утверждают, что частоты могут меняться из-за аппаратуры, на которой воспроизводится аудиофайл.