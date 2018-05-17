Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, как россияне оценивают деятельность правительства под руководством Дмитрия Медведева.

38 % россиян недовольны

работой правительства

Дмитрия Медведева

Противоположной точки зрения придерживаются 54 % опрошенных. Еще 8 % затруднились дать оценку деятельности чиновников.

Каждый второй опрошенный (49 %) ожидает, что новое правительство будет работать с такой же эффективностью, как и предыдущее. 37 % надеются, что она повысится, а 3 %, наоборот, опасаются ухудшения ситуации.

О переназначении Дмитрия Медведева главой правительства 14 % респондентов впервые услышали от социологов. Столько же не смогли дать ему никаких характеристик. 71 % опрошенных отметил, что это умный и компетентный политик, а 15 % назвали его «недалеким и ни в чем не разбирающимся».

Источник: ВЦИОМ