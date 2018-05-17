Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН спрогнозировал, что к 2050 году население России сократится на 10 % — с зафиксированных в 2017 году 146,9 миллиона человек до 132,7 миллиона.

Аналитики стали более оптимистичны. Так, в 2015-м они заявляли, что к 2050 году в России останутся всего 129 миллионов человек. В 2009-м прогноз был еще хуже — 116 миллионов.

Предполагается, что к 2050 году 74,4 % населения России будут проживать в городах. Это 110,6 миллиона человек. Оставшиеся 22,1 миллиона расположатся в сельской местности.

По данным Росстата, в 2017 году естественная убыль населения в России составила 134 тысячи человек. При этом сократилась и смертность, и рождаемость. Средняя продолжительность жизни россиян сейчас составляет 72,5 года. После своей инаугурации Владимир Путин поручил увеличить ее к 2024 году до 78 лет.

Источник: ООН