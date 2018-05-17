Московские археологи обнаружили древнюю церковную утварь, изразец и оружие средневековой Руси во время исследований в центре столицы.

В Петроверигском переулке специалисты нашли фрагмент печного изразца с рельефным рисунком, посвященным военным подвигам Александра Македонского. Подобными изразцами в XVII веке горожане украшали свои дома.

В Малом Златоустинском переулке обнаружили медный крест-мощевик XVI века с изображениями архангела Михаила и Николая Чудотворца, а также деталь светильника в виде херувима. По мнению археологов, светильник был частью убранства храма Николы в Столпах, просуществовавшего с 1669 до 1938 года.

Кроме того, в районе Маросейки нашли совню — колюще-режущее оружие наподобие рогатины, использовавшееся ополченцами, в том числе в Смутное время. После проведения исследований все обнаруженные артефакты пополнят экспозиции городских музеев.

Ранее в Соймоновском проезде обнаружили воровскую писку XVIII века — монету, которой карманники незаметно разрезали сумки и одежду горожан.

Источник: пресс-служба Мосгорнаследия