Агрегатор комплиментов в барах и ресторанах iDrink открыл вакансию тайного тусовщика.

Будущему сотруднику компании придется каждый день посещать не менее 10–15 баров, кафе и ресторанов, выпивая в каждом из них бесплатный напиток с помощью приложения iDrink под видом обычного посетителя. В конце дня необходимо составлять отчеты по каждой точке.

От соискателя требуется наличие крепкой печени и хорошего обмена веществ, поскольку выпивать придется примерно по 19 напитков в день. Хотя через приложение можно заказывать не только алкоголь, компания намерена тестировать различные позиции, поэтому непьющих и несовершеннолетних на должность тайного тусовщика не рассматривают.

Проект предлагает кандидатам 85 тысяч рублей ежемесячно, оплату полиса ДМС ввиду вредности работы и возможные командировки в Петербург, где также работает приложение. Резюме можно выслать по адресу [email protected] с пометкой «Буду пить».

Приложение с бонусной системой напитков iDrink запустили в Москве летом 2017 года. Агрегатор позволяет получать бесплатные кофе, вино и коктейли в ресторанах и кафе столицы.

Источник: представители iDrink