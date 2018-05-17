Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов сообщил, что программа реновации позволит избавить москвичей от стыда за устаревший формат жилья в виде хрущевок.

Формат пятиэтажек в советское время декларировался как временное жилье. Да и у людей запросы на качество жизни были гораздо ниже. Сейчас такому мегаполису, как Москва, стыдно иметь подобный формат жилья Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы

Кузнецов также отметил, что реорганизация городских пространств и постепенная замена хрущевок на современное жилье необходима всей России.

Ранее The Village рассказывал, где будут жить переселенцы и как выглядит первый дом по программе реновации в Москве.

Источник: пресс-служба Москомархитектуры