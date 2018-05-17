В «Заповедном посольстве» парка «Зарядье» 21 мая пройдет лекция о маниях горожан, организованная столичным департаментом здравоохранения.

«Все мы зависим от кого-то или чего-то. И иногда это становится опасным. Не только в случае с наркотиками и алкоголем, но и тогда, когда мы подсаживаемся на игры — в реале или онлайн, начинаем маниакально скупать вещи, не можем прожить минуты без новых сториз в инстаграме и постоянно проверяем, сколько лайков нам поставили», — поясняют суть проблемы организаторы встречи.

Лекцию проведет доктор медицинских наук Олег Бузик из Московского научно-практического центра наркологии. Он расскажет об игромании, шопоголизме, селфимании, пищевых расстройствах и других нехимических зависимостях и объяснит, как понять, когда начинается патология, и что с ней можно сделать.

Встреча состоится в 19:00. Участие в ней бесплатно, но необходима предварительная регистрация. Для тех, кто не сможет прийти на нее лично, организуют онлайн-трансляцию в фейсбуке.

Ранее авторы книги «С ума сойти!» рассказывали The Village, с какими психическими расстройствами сталкиваются жители большого города.

Источник: департамент здравоохранения Москвы