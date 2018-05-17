Полиция задержала ведущую канала «Навальный Live» Елену Малаховскую около ее дома в Москве. Она успела сообщить об этом в твиттере.

За мной пришли, с утра караулили. Утром кто-то в домофон звонил и молчал. Уже тогда догадывалась. pic.twitter.com/XbUWqIFtI2 — Elen_Elen (@elmalakhovskaya) 17 мая 2018 г.

По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, Малаховскую задержали за призывы к несанкционированной акции во время эфира с митингов 5 мая. Он уточнил, что ее в принципе не могли задерживать, так как у нее есть малолетний ребенок. Сейчас связи с Малаховской нет.

Ранее Малаховскую оштрафовали на тысячу рублей после акции «Забастовка избирателей» 28 января. Тогда в студию, где она вела шоу «Навальный Live» c Дмитрием Низовцевым, ворвалась полиция и потребовала покинуть помещение. Малаховскую признали виновной в неповиновении требованию полиции, а Низовцев получил 10 суток ареста.

5 мая Малаховская и Леонид Волков вели эфир с акции протеста «Он нам не царь», приуроченной к инаугурации Владимира Путина на пост президента.

Источник: «МБХ Медиа»