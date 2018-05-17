МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в Москве.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидается гроза с дождем и градом, а также порывы ветра до 17 метров в секунду. Неблагоприятные условия сохранятся до 23:00.

Спасатели рекомендуют избегать водоемов и отказаться от поездок на автомобилях. «Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП», — пояснили в ведомстве. Также в МЧС призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и не погибнуть от оборванного ветром провода.

Источник: МЧС