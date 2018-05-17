Российские пользователи днем 17 мая пожаловались на сбой в работе магазина приложений App Store. Сервис выдает сообщение «Сбой подключения к App Store».

Судя по жалобам, проблемы с подключением наблюдаются не только на iPhone и iPad, но и на компьютерах. В других странах App Store работает без сбоев.

Причина сбоя неизвестна. По времени его начало совпало с блокировкой сотен IP-адресов WhatsApp и десятков адресов российских компаний. На сайте Apple наличие проблем не подтверждается.

Источник: «Медуза»