Бывшего замглавы Минкультуры Григория Пирумова вновь задержали. Экс-чиновника подозревают в мошенничестве. По версии следствия, Пирумов и его сообщники похитили не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство зданий для Эрмитажа.

Другими фигурантами дела стали Никита Колесников и Борис Мазо. «Подозреваемые организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Ранее Пирумов, Мазо и Колесников стали фигурантами «дела реставраторов». Следователи считают, что они заключали госконтракты на реставрацию объектов культурного наследия по завышенным ценам.

В деле упоминаются четыре эпизода: Новодевичий монастырь, Драмтеатр во Пскове, Иоанно-Предтеченский монастырь и Музей космонавтики в Калуге. Предполагается, что ущерб от деятельности организованной группы превысил 100 миллионов рублей.

Осенью 2017 года суд приговорил Пирумова к штрафу и полутора годам лишения свободы. Бывший чиновник уже отбыл этот срок в СИЗО, его освободили в зале суда. Генпрокуратура хотела обжаловать это решение.

Источник: пресс-служба Следственного комитета