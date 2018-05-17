В пятиэтажном доме середины XX века на улице Маршала Бирюзова обнаружили квартиру, в которой есть люк с доступом к метро. Об этом рассказали в риелторском агентстве «НДВ-Супермаркет недвижимости».

Ближайшей станцией метро, расположенной в этом районе, является «Октябрьское Поле». «Под домом действительно проходит метро. Однако информация о лазе преувеличена», — подчеркивает собеседница Metro.

По словам риелторов, жить в такой квартире крайне неудобно: приходится вставать с первым поездом, а ложиться спать — с последним. Подобная планировка жилья снижает стоимость квартиры на 15–20 %.

Сейчас квартиру передали в нежилой фонд. На месте бывшей коммуналки открыли аптеку. Среди других необычных вариантов на рынке недвижимости в Москве в агентстве называют квартиры без санузлов или с проходом в кухню через ванную.

Источник: Lenta