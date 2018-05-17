Московская городская дума одобрила законопроект, разрешающий проводить голосование на выборах мэра столицы за пределами города.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил, что инициатива поможет гарантировать реализацию избирательных прав москвичей, которые находятся за городом в разгар дачного сезона, когда проходит единый день голосования.

При этом избирательные участки не планируют организовывать на значительном расстоянии от Москвы. «Мы не будем создавать участки в Сочи. Мы можем так и до абсурда дойти, создавая участки в Антарктиде, в Майами», — подчеркнул Горбунов.

Документ предстоит подписать мэру Сергею Собянину, выступившему автором инициативы. Поправки должны вступить в силу до начала очередной избирательной кампании, которую объявят в период с 31 мая по 10 июня.

Источник: «Интерфакс»