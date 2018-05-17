На время празднования Дня России 11 и 12 июня Тверская улица станет пешеходной. Здесь развернется центр празднования фестиваля «День России. Московское время».

На два дня Тверскую поделят на семь тематических зон. Каждая из них представит историческую эпоху, ее культуру, музыку, спортивные занятия и танцы. Всего же здесь откроются 20 зон спорта и 28 площадок анимации, а также будут работать семь ресторанов. Кроме того, в честь праздника запланированы театральные постановки.

«В этом году празднование Дня России проходит накануне чемпионата мира по футболу, на который приедут болельщики более чем из 30 стран-участниц. Благодаря фестивалю «День России. Московское время» они смогут лучше познакомиться с Москвой, традициями и культурой российской столицы», — рассказали в департаменте торговли и услуг Москвы.

Источник: агентство «Москва»