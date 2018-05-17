Российские власти намерены сделать обязательной установку коммунальных счетчиков, дистанционно передающих информацию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы министерства строительства.

Инициатива призвана навести порядок в сфере расчетов за коммунальные услуги, поскольку установка умных счетчиков предотвратит вероятность их подкрутки жильцами.

«В каждом счетчике стоит электронная головка, своеобразный мозг, которая передает показания в пределах 4–6 километров в онлайн-режиме. Если весь дом подключен к такой системе, то своровать невозможно, потому что любое вторжение будет зафиксировано», — пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Поправки в законодательство вступят в силу не ранее июля 2019 года. К концу 2021 года умными счетчиками планируется оборудовать все новостройки и половину домов, в которых в 2020–2021 годах пройдет капитальный ремонт.

Источник: «Известия»