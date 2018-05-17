Российская компания люксовых телефонов Caviar начала продажи iPhone X Tesla со встроенной в несъемный чехол солнечной панелью.

«iPhone X Tesla не является полной версией смартфона или модифицированным iPhone. Просто он оформлен панелью из углеродного волокна, золотыми вставками и солнечной панелью, которая поставляется в комплекте с устройством», — говорится в описании смартфона.

Также на боковой панели чехла выгравирована фраза «Сделано на Земле людьми» — эту же фразу Илон Маск увековечил на автомобиле Tesla Roadster, который отправился в космос на борту ракеты Falcon Heavy. iPhone X Tesla с памятью на 64 гигабайта обойдется в 284 тысячи рублей, а на 256 гигабайта — в 299 тысяч.

Зарубежные издания уже раскритиковали модификацию Caviar за массивный внешний вид и необоснованно высокую цену. «Новое предложение iPhone X Tesla попытается отвлечь вас от объемности чехла золотыми вставками, солнечной панелью и ценником, благодаря которому гаджет стоит почти в пять раз больше, чем сам iPhone X», — пишет SlashGear.

Купить телефон можно на сайте Caviar.

К инаугурации Владимира Путина Caviar также выпускала «Царь-телефон» из золота с бриллиантами за 1,9 миллиона рублей.

Источник: «РБК»