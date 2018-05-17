Российские производители бытовой техники предупредили об уходе с отечественного рынка в случае принятия законопроекта о наказании за соблюдение санкций. Соответствующее письмо в Госдуму направила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техникина.

Компании опасаются, что закон об уголовной ответственности за действия, которые способствуют антироссийским санкциям, негативно отразится на их деятельности, а также скажется на иностранных инвесторах. Последние в таком случае могут в принципе уйти с рынка в России.

В письме говорится, что уход производителей с рынка обернется для страны «сокращением инвестиций, потерей рабочих мест и ухудшением конкурентной среды». В связи с этим представители РАТЭК попросили председателя Госдумы Вячеслава Володина отложить принятие документа.

В апреле власти США ввели санкции против бизнесменов и компаний из так называемого кремлевского списка. Это спровоцировало обвал курса рубля до значений 2016 года. В ответ на это депутаты Госдумы подготовили законопроект об уголовной ответственности за действия, которые способствуют антироссийским санкциям, введенным иностранными государствами.

ОТ РЕДАКЦИИ: В марте комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток на домогательства депутата ЛДПР Леонида Слуцкого и не нашлав поведении политика никаких нарушений. В ответ некоторые российские СМИобъявили парламентариям бойкот. The Village поддерживает акцию протеста постоянным напоминанием об этой истории в новостях о Госдуме и ЛДПР.

Источник: «РБК»