Авиакомпания «Саратовские авиалинии» прекратит деятельность с 31 мая после уведомления Росавиации. От перевозчика потребовали прекратить продажу билетов с целью «недопущения нарушений прав пассажиров и развития кризисной ситуации».

Всех пассажиров авиакомпания обязуется вернуть в Россию до 30 мая. Также с 18 июля перевозчик вынужден уволить сотрудником компании. Речь идет о 1,2 тысячи специалистов, которые «окажутся на улице», уточнили в «Саратовских авиалиниях». Вместе с тем компания закрыла бронирование и выписку билетов в рамках договоренностей с туристическими операторами.

«Саратовские авиалинии» вернут пассажирам деньги за уже приобретенные билеты в случае окончательного закрытия авиакомпании, добавили в пресс-службе.

В апреле Росавиация призвала руководство «Саратовских авиалиний» добровольно прекратить полеты из-за безответственного отношения перевозчика к безопасности полетов. Самолет компании разбился в феврале после взлета из Домодедова. В авиакатастрофе тогда погиб 71 человек.

Источник: ТАСС