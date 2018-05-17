Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Новые вредительства Роскомнадзора

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов 329 IP-адресов мессенджера WhatsApp, однако спустя около часа адреса удалили из выгрузки. В пресс-службе Роскомнадзора информацию о временной блокировке IP-адресов WhatsApp назвали слухами. В список временно попали адреса и других российских компаний. В это же время пользователи пожаловались на недоступность магазина приложений App Store.

Закрытие «Саратовских авиалиний»

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» прекратит деятельность с 31 мая. Росавиация уже потребовала прекратить продажу билетов с целью «недопущения нарушений прав пассажиров и развития кризисной ситуации». Всех пассажиров перевозчик вернет в Россию до 30 мая. А с 18 июля 1,2 тысячи сотрудников компании уволят. Деньги за несовершенные перелеты путешественникам обещают вернуть.

Сокращение населения России

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН спрогнозировал, что к 2050 году население России сократится на 10 % — с 146,9 миллиона человек до 132,7 миллиона. При этом прогноз аналитиков стал оптимистичнее. В 2009 году называлась цифра в 116 миллионов. Большинство от этого числа будет проживать в городах.

РАБОТА мечты

Агрегатор комплиментов в барах и ресторанах iDrink открыл вакансию тайного тусовщика. Соискателю придется ежедневно выпивать около 19 напитков в день, в их числе как безалкогольные позиции, так и алкоголь, а потом писать отчет. Платить за это будут 85 тысяч рублей ежемесячно.

Цензура на граффити

Мосгордума в первом чтении приняла законопроект об обязательном согласовании появляющихся в Москве граффити с собственниками здания и художественным советом Москомархитектуры. Несогласованное изображение обяжут стереть художника или собственника за счет личных средств.

Новая волна утечки мозгов

Онлайн-школа Skyeng выявила рост числа студентов, которые изучают английский язык в целях покинуть Россию, на 76 %. Каждый десятый ученик является сейчас потенциальным эмигрантом. Также специалисты отметили ситуативный рост интереса к эмиграции (на 11 %) на фоне выборов, обвала рубля и обострения отношений с западными странами.