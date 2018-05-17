В нижнюю палату Госдумы внесли законопроект, согласно которому россиян хотят штрафовать за злоупотребление правом на проведение митингов. Авторами документа выступили депутаты «Единой России» Александр Грибов и Дмитрий Вяткин.

Административным правонарушением предлагают считать подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения. Наказывать хотят также, если организаторы митинга на предупредили властей об отказе от проведения митинга или прислали уведомление менее чем за один день.

Возбуждением таких дел, согласно документу, будет заниматься полиция, а рассмотрением — районные судьи. Для граждан штраф составит 5 до 25 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч, а для юридических лиц — от 20 до 100 тысяч рублей.

ОТ РЕДАКЦИИ: В марте комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток на домогательства депутата ЛДПР Леонида Слуцкого и не нашлав поведении политика никаких нарушений. В ответ некоторые российские СМИобъявили парламентариям бойкот. The Village поддерживает акцию протеста постоянным напоминанием об этой истории в новостях о Госдуме и ЛДПР.

Источник: «Интерфакс»