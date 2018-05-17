Социальная сеть «ВКонтакте» начнет наказывать пользователей, копирующих уникальный контент других авторов. Для этого компания запускает систему «Немезида».

В новом сервисе авторы смогут сообщить о плагиаторах, которые зарабатывают деньги на чужом контенте. Рассмотрением жалоб займется команда модераторов, которая после проверки будет выносить решение о наказании для нарушителей. В числе возможных санкций значится полное отключение от системы монетизации. Так, авторы без уникального контента, выступающие в роли агрегаторов сторонней информации, продолжат существовать на платформе, но не смогут получать прибыль. «ВКонтакте» объясняет это тем, что подобные трудозатраты несоизмеримы с работой авторов контента.

Чтобы избежать случайного наказания, сообществам рекомендуют создавать новый уникальный контент, размещать его в соцсети раньше, чем на других платформах, делать ссылки на авторов заимствованных материалов. Важно также оперативно реагировать на предупреждения службы поддержки «ВКонтакте» и жаловаться на воровство контента, отмечают в компании.

Оставить жалобу в «Немезиде» можно с 1 июня, а наказывать за нарушения правил начнут 15 июня.

Источник: vc.ru