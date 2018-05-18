Синоптики центра погоды «Фобос» предупредили жителей Москвы о ливнях и грозах в пятницу, 18 мая.

Несмотря на то что дожди обещают быть недолгими, во второй половине дня на столицу может выпасть до 30 % месячной нормы осадков. Осадки будут локальными и пройдут неравномерно, где-то даже возможен град. Порывы ветра при этом могут достигнуть 12–17 метров в секунду.

«Сегодня в Центральную Россию нагрянет гряда „12-тысячников“ — мощных грозовых облаков, сопровождаемых ливнями и порывистым ветром, связанных с активным атмосферным фронтом», — рассказали специалисты.

В то же время температура воздуха останется в пределах климата середины лета. Воздух в пятницу прогреется до плюс 24–26 градусов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями москвичей предупреждают о возможности падения веток и шатких конструкций. Рекомендуется также в этот день не заниматься строительно-монтажными работами.

При обнаружении скоплений воды можно обратиться в службу «Мосводосток», чтобы оставить заявку на вызов бригады, звоните по телефону +7 (495) 657–87–03.

The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и не погибнуть от оборванного ветром провода.

Источник: «Москва»