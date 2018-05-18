«Почта России» в разговоре с The Village опровергла слухи об использовании защитного ПИН-кода банковских карт для идентификации сотрудников.

Ранее Елена Ельникова, представившаяся почтальоном компании, рассказала, что теперь работники «Почты» обязаны сдавать руководству коды своих зарплатных карт. В аккаунте Ельниковой нет ни одной реальной фотографии автора.

«Мы обязаны „в целях повышения дисциплины труда“ в момент прихода на работу и в момент ухода фотографировать свое лицо в камере компьютера, введя в рамку код зарплатной карты», — пишет Ельникова. По ее словам, подобная процедура стала экспериментом «Почты». В случае успеха ее могут внедрять и в других компаниях.

Представители «Почты России» подтвердили The Village, что сейчас в некоторых почтовых отделениях проходит тестирование технологии распознавания лиц. Для этого фотографируют лицо сотрудника, а также считывается магнитная лента карты. При этом личные данные в процедуре не используются, а идентификация проводится согласно закону о защите персональных данных, отмечают в пресс-службе. Цель процедуры — контролировать приход и уход сотрудников.