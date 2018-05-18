Российские пользователи Viber сообщили о проблемах, связанных с подключением к мессенджеру. В компании подтвердили сбой, объяснив его блокировкой серверов Viber со стороны некоторых операторов связи.

«На данном этапе мы не понимаем причины этого решения. Повторимся: пользователи Viber страдают от решения, не связанного с Viber напрямую», — уточнили представители сервиса. Кто из операторов заблокировал доступ к серверам, не говорится.

Сообщение для наших пользователей в России 🇷🇺 : pic.twitter.com/yUuUgM5Pln — Viber (@Viber) 17 мая 2018 г.

Сейчас Viber работает над решением проблемы. По данным сервиса Down Detector, cбой в работе приложения наблюдался у пользователей в европейской части России. При этом 45 % поступивших жалоб касаются отсутствия подключения, 33 % — отправки и получения сообщений, а еще 20 % — авторизации.

Накануне Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов 329 IP-адресов мессенджера WhatsApp, удалив их из списка через час. В пресс-службе Роскомнадзора информацию о временной блокировке IP-адресов WhatsApp назвали слухами. В список временно попали адреса и других российских компаний. Тогда же пользователи пожаловались на недоступность магазина приложений App Store.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов и начал борьбу с VPN-сервисами. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам. Ущерб российским компаниям от действий Роскомнадзора оценили в миллиард долларов.

Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет. Зачем РКН блокирует Рунет, читайте здесь.

Источник: «РБК»