В центре погоды «Фобос» рассказали о похолодании, которое принесет в эти выходные арктический воздух.

Существенное изменение погоды ожидается в воскресенье, 20 мая. Теплый воздух с температурой около плюс 25 градусов уйдет на восток, а на смену ему в Москву придет воздух из Арктики. Еще в субботу температура воздуха составит плюс 17–19 градусов. Ночью же на воскресенье столбик термометра опустится до 5–7. Максимальная температура днем — только плюс 13–15 градусов.

По прогнозу синоптиков, в начале следующей недели ситуация изменится незначительно. Осадков не ожидается, но будет прохладно.

Ранее синоптики предупредили москвичей о сильных ливнях с грозой, которые принесут до 30 % месячной нормы осадков.

Источник: «Москва»