Россиян обяжут регистрироваться при поездках в города, принимающие матчи ЧМ-2018 по футболу. Соответствующий указ президента вступил в силу 12 мая.

Новые правила будут действовать с 25 мая по 25 июля. Оформить временную регистрацию нужно в течение трех дней со дня прибытия через МФЦ или территориальные органы МВД. При этом отправить письмо или заполнить бланк в электронной форме нельзя, необходимо личное присутствие.

Для оформления временной регистрации граждане должны предоставить заявление, паспорт и документ, подтверждающий временное проживание, — например, договор аренды квартиры. Госпошлина за это не взимается.

В обычное время граждане обязаны регистрироваться, только если живут в чужом регионе более 90 дней. По словам экспертов, нововведение усилит меры безопасности в период мундиаля.

Аналогичные требования вводятся и для иностранцев. Сейчас сроки для них варьируются в зависимости от государства, из которого они прибыли (в среднем это семь рабочих дней).

Идти в МВД не придется тем, кто прописан в области, а живет в городе. Освобождаются от регистрации также участники ЧМ и представители FIFA. Россиян, которые будут жить в гостиницах, или приехавшим, например, в санаторий, дом отдыха, больницу, зарегистрируют в обычном порядке.

Источник: «Известия»