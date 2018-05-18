Россиян обяжут регистрироваться в городах-участниках мундиаля
Россиян обяжут регистрироваться при поездках в города, принимающие матчи ЧМ-2018 по футболу. Соответствующий указ президента вступил в силу 12 мая.
Новые правила будут действовать с 25 мая по 25 июля. Оформить временную регистрацию нужно в течение трех дней со дня прибытия через МФЦ или территориальные органы МВД. При этом отправить письмо или заполнить бланк в электронной форме нельзя, необходимо личное присутствие.
Для оформления временной регистрации граждане должны предоставить заявление, паспорт и документ, подтверждающий временное проживание, — например, договор аренды квартиры. Госпошлина за это не взимается.
В обычное время граждане обязаны регистрироваться, только если живут в чужом регионе более 90 дней. По словам экспертов, нововведение усилит меры безопасности в период мундиаля.
Аналогичные требования вводятся и для иностранцев. Сейчас сроки для них варьируются в зависимости от государства, из которого они прибыли (в среднем это семь рабочих дней).
Идти в МВД не придется тем, кто прописан в области, а живет в городе. Освобождаются от регистрации также участники ЧМ и представители FIFA. Россиян, которые будут жить в гостиницах, или приехавшим, например, в санаторий, дом отдыха, больницу, зарегистрируют в обычном порядке.
Источник: «Известия»
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