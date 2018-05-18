Несмотря на признанную незаконность на Воробьевых горах откроется фан-зона чемпионата мира по футболу. По просьбе администрации МГУ власти Москвы пересмотрели концепцию и уменьшили территорию фан-зоны с 40 до 25 тысяч мест.

На площадке установят несколько экранов, на которых будут вестись трансляции со стадионов столицы и других городов-участников. Здесь же появится сцена, а рядом — палатки спонсоров, где будут продавать слабоалкогольные напитки.

Фан-зона будет открываться за три часа до матча и закрываться через час после окончания. На ее территории пройдут культурные мероприятия и различные интерактивы от спонсоров ФИФА. Сейчас недалеко от фан-зоны уже разместили указатели на фестиваль болельщиков.

Окончательное решение об установке подтверждает и разработанная департаментом транспорта схема ограничений в районе фан-зоны. На время мундиаля, с 14 июня по 15 июля, на Воробьевых горах организуют пешеходную зону, в связи с этим сразу на нескольких улицах нельзя будет проехать как личному, так и общественному транспорту. Попасть на территорию МГУ смогут только преподаватели, сотрудники, студенты и абитуриенты.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил о согласовании размещения фан-зоны чемпионата со студентами МГУ. При этом инициативная группа вуза достижения компромисса отрицает. Площадку установят в 300 метрах от стен главного здания университета.

Ранее активисты МГУ запустили кампанию против установки фан-зоны, которая подразумевает реконструкцию территории за 2,4 миллиарда рублей. Эти меры, по мнению студентов, уничтожат исторический облик главного кампуса университета. Тогда же студентам пригрозили уголовными делами.

16 марта студенты направили главе оргкомитета ЧМ Аркадию Дворковичу письмо о незаконной установке фан-зоны возле главного здания вуза. 9 апреля чиновник пообещал рассмотреть альтернативные места для переноса площадки.

Источник: «Российская газета»