Роскомнадзор опроверг причастность к проблемам в работе мессенджера Viber, заявил глава ведомства Александр Жаров.

По его словам, непричастность регулятора легко проверить, проанализировав выгрузки реестра запрещенной информации.

Накануне российские пользователи Viber сообщили о проблемах с подключением к мессенджеру. В компании сбой объяснили блокировкой серверов мессенджера со стороны некоторых операторов связи. Сейчас сервис устраняет неполадки.

Вчера Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов 329 IP-адресов мессенджера WhatsApp, удалив их из списка через час. В пресс-службе Роскомнадзора информацию о временной блокировке IP-адресов WhatsApp назвали слухами. В список временно попали адреса и других российских компаний. Тогда же пользователи пожаловались на недоступность магазина приложений App Store.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов и начал борьбу с VPN-сервисами. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам. Ущерб российским компаниям от действий Роскомнадзора оценили в миллиард долларов.

Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет. Зачем РКН блокирует Рунет, читайте здесь.

Источник: «Дождь»