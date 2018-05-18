Как проходит акция «На работу на велосипеде»
Сегодня в 33 регионах России проходит акция «На работу на велосипеде». Ее участники откликнулись на призыв проверить, насколько комфортно велосипедистам на городских дорогах. Инициативу поддержали кафе, рестораны, магазины и другие заведения. В этот день многие из них предоставляют посетителям на велосипедах бонусы и скидки.
The Village собрал фото и видео от участников акции и случайных прохожих из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов России.
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