Сегодня в 33 регионах России проходит акция «На работу на велосипеде». Ее участники откликнулись на призыв проверить, насколько комфортно велосипедистам на городских дорогах. Инициативу поддержали кафе, рестораны, магазины и другие заведения. В этот день многие из них предоставляют посетителям на велосипедах бонусы и скидки.

The Village собрал фото и видео от участников акции и случайных прохожих из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов России.

Публикация от hlebozavod9 (@hlebozavod9) 18 Май 2018 в 3:04 PDT

Публикация от Ulians (@uliana_egina) 18 Май 2018 в 1:12 PDT

Публикация от Irina Mukhanova (@irkamu) 18 Май 2018 в 1:53 PDT

Публикация от Вероника Белоногова (@veronbelonogova) 18 Май 2018 в 4:15 PDT

Публикация от Yury Tselikin (@y.tselikin) 18 Май 2018 в 1:27 PDT

Публикация от Eugene Nikulin (@eugene.lazybear) 18 Май 2018 в 4:25 PDT

Публикация от Evgeniya (@evgeniyamelone) 18 Май 2018 в 2:42 PDT

Публикация от Alexander Kobozev (@eternalkaif) 18 Май 2018 в 12:28 PDT

Публикация от Almaz Sayfugaliev (@maz.umo) 18 Май 2018 в 1:59 PDT

Публикация от @lenok______ 16 Май 2018 в 12:31 PDT

Публикация от Olga Shulepova (@shulepovaolga) 18 Май 2018 в 12:07 PDT

Публикация от Snownoise (@flatnoise) 14 Май 2018 в 12:58 PDT

Публикация от Сергей Миронов (@mironov_kzn) 18 Май 2018 в 1:16 PDT

Публикация от ekga13 (@katetregam) 18 Май 2018 в 1:14 PDT

Публикация от LUSH Ростокино (@lush_rostokino) 18 Май 2018 в 1:52 PDT

Публикация от Денис Терентьев (@terentyevd) 18 Май 2018 в 2:38 PDT

Публикация от Vera (@verasavan) 18 Май 2018 в 1:18 PDT