В Госдуму внесли законопроект с поправками к Конституции, которые позволят одному и тому же человеку занимать президентский пост не два, а три раза подряд.

С такой инициативой выступил парламент Чеченской республики. Депутаты объяснили необходимость принятия поправок «достигнутой социально-политической стабильностью» и важностью сохранить преемственность власти в условиях сложной внешнеполитической обстановки.

«Обязательно надо провести референдум, не спрашивая президента. Мы не должны отпускать президента Путина. Не ему это нужно, это нам нужно, народу. Альтернативы президенту нет», — заявлял еще в апреле глава Чечни Рамзан Кадыров.

Конституция России запрещает находиться на посту президента более двух сроков подряд. Владимир Путин стал президентом России в 2000 году. Его второй срок завершился в 2008 году, после чего пост занял Дмитрий Медведев. В 2012 году Путина вновь избрали президентом. В 2018 году он также набрал рекордное число голосов на выборах, но это уже его второй срок подряд. Он завершится в 2024 году. Если предложение Чеченского парламента примут, Путин сможет руководить Россией до 2030 года.

Сам Путин ранее заявлял, что не рассматривает идею о продлении полномочий президента на три срока и не собирается сидеть в Кремле до 100 лет. В 2030-м ему будет 77.

ОТ РЕДАКЦИИ: В марте комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток на домогательства депутата ЛДПР Леонида Слуцкого и не нашла в поведении политика никаких нарушений. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот. The Village поддерживает акцию протеста постоянным напоминанием об этой истории в новостях о Госдуме и ЛДПР.

Источник: Госдума