Разработчик антивирусного программного обеспечения ESET предупредил пользователей сервиса по бронированию жилья Airbnb о фишинговых атаках. Цель хакеров — кража банковских данных владельцев недвижимости.

Атака мошенников начинается с фишинговой рассылки. Клиент получает письмо, где идет речь о вступлении в силу нового регламента по защите данных. В письме сообщается, что Airbnb обновляет политику конфиденциальности в связи с GDPR. Для дальнейшего пользования владельцу жилья предлагается принять условия, перейдя по ссылке в письме. В поддельной анкете просят обновить личные данные, в том числе ввести данные банковской карты и аккаунта на Airbnb. Мошенники могут использовать эти данные для снятия средств со счета жертвы или последующей перепродажи.

В связи с вступлением в силу нового GDPR компании во всем мире адаптируют политику конфиденциальности и информируют пользователей об изменениях. Специалисты ESET считают, этот факт будет активно использоваться мошенниками.

Пользователям советуют перепроверять адрес отправителя. В случае с Airbnb настоящие письма рассылаются с адреса на домене @airbnb.com, а фишинговые — с домена @mail.airbnb.work. Подозрительные рассылки, даже от лица известных компаний, лучше игнорировать. Не будет лишней и дополнительная защита компьютера антивирусным ПО с функциями «Антифишинг» и «Антиспам».

Источник: «Москва»