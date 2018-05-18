Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил состав нового правительства. Аппарат правительства возглавит Константин Чуйченко.

МЧС предложили возглавить Евгению Зиничеву, раньше он исполнял обязанности главы Калининградской области, был замдиректора ФСБ.

Во главе новообразованного министерства просвещения Медведев предложил поставить Ольгу Васильеву. А главой учрежденного министерства науки и высшего образования предлагается назначить Михаила Котюкова.

Министром ЖКХ и строительства стал Владимир Якушев, губернатор Тюменской области. Министерство сельского хозяйства возглавил Дмитрий Патрушев — сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Министром министром транспорта выбрали Евгения Дитриха. Кроме того, министром природных ресурсов и экологии станет губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

Максим Топилин сохранит пост министра труда и соцзащиты, а Вероника Скворцова останется на посту главы Минздрава. Возглавлять Минкультуры по-прежнему будет Владимир Мединский.

Максим Орешкин продолжит руководить Минэконмразвития, Александр Новак — Минэнерго, а Денис Мантуров — Минпромторгом. Антон Силуанов остался на должности министра финансов, став при этом первым вице-премьером.

Другими кандидатами в вице-премьеры являются: Дмитрий Козак — будет курировать промышленность и энергетику, Юрий Борисов — оборонно-промышленный комплекс, Виталий Мутко — строительство и региональная политика, Татьяна Голикова — социальная политика и здравоохранение, Ольга Голодец — культура и спорт, Алексей Гордеев — сельское хозяйство.

Источник: «Медуза»