Эксперты AviaSales сравнили средний чек на перелеты из Москвы в города России и Европу и на основании этого составили рейтинг самых бюджетных компаний на лето 2018 года.

Список самых бюджетных авиакомпаний, выполняющих перелеты по России из Москвы, выглядит так:

Место Авиакомпания

«Азимут»

UTair

«Победа»

Nordwind Airlines

Nordavia

Средний чек до включения допуслуг составляет 11 684 рубля, а вместе с багажом и выбором места в самолете — 14 054 рубля. Эксперты отмечают, что дополнительные услуги востребованы у половины пассажиров.

Наибольшую выгоду при полетах из Москвы в Европу предлагают авиакомпании:

Место Авиакомпания

Smart Wings

AirBaltic

Czech Airlines

Air France

«Победа», Turkish Airlines

Средняя стоимость перелета без дополнительных сервисов — 21 537 рублей. Почти у всех перевозчиков, кроме Turkish Airlines, нужно доплачивать за багаж и выбор места в самолете. Вместе с доплатами средний чек доходит до 23 321 рубля.

Узнать, каких отечественных авиаперевозчиков пассажиры признали лучшими, можно здесь.

Источник: AviaSales