Самые выгодные авиакомпании на лето
Эксперты AviaSales сравнили средний чек на перелеты из Москвы в города России и Европу и на основании этого составили рейтинг самых бюджетных компаний на лето 2018 года.
Список самых бюджетных авиакомпаний, выполняющих перелеты по России из Москвы, выглядит так:
Место
Авиакомпания
«Азимут»
UTair
«Победа»
Nordwind Airlines
Nordavia
Средний чек до включения допуслуг составляет 11 684 рубля, а вместе с багажом и выбором места в самолете — 14 054 рубля. Эксперты отмечают, что дополнительные услуги востребованы у половины пассажиров.
Наибольшую выгоду при полетах из Москвы в Европу предлагают авиакомпании:
Место
Авиакомпания
Smart Wings
AirBaltic
Czech Airlines
Air France
«Победа», Turkish Airlines
Средняя стоимость перелета без дополнительных сервисов — 21 537 рублей. Почти у всех перевозчиков, кроме Turkish Airlines, нужно доплачивать за багаж и выбор места в самолете. Вместе с доплатами средний чек доходит до 23 321 рубля.
Узнать, каких отечественных авиаперевозчиков пассажиры признали лучшими, можно здесь.
Источник: AviaSales
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